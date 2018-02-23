РИАМО - 23 фев. Пожар произошел в квартире жилого дома в поселке Малаховка подмосковных Люберец, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 09:52 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, поселок Малаховка, дом 51.

«В 10:31 - ликвидация. Есть пострадавший», говорится в сообщении.

К тушению пожара в частном доме привлекли восемь человек и две единицы техники.