РИАМО - 23 фев. В Кремле прошла церемония вручения государственных наград РФ, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества, награды вручал президент России Владимир Путин, также он передал Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии летчика, сообщается на сайте главы государства.

«Путин вручил орден Суворова Краснознаменному Южному военному округу; орден Ушакова – тяжелому авианесущему крейсеру «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»; орден Нахимова – гвардейскому ракетному крейсеру «Варяг», - говорится в сообщении.

В начале церемонии президент передал Золотую Звезду Героя России родственникам погибшего в Сирии военного летчика гвардии майора Романа Филипова.

«В День защитника Отечества мы чествуем тех, для кого воинская служба стала призванием и смыслом жизни. Настоящих патриотов, которые надежно стоят на страже суверенитета и безопасности России, охраняют мир и покой наших граждан. По традиции здесь, в Георгиевском зале Кремля, вручаются государственные награды воинам, совершившим подвиг во имя Отечества, лучшим частям и соединениям российской армии и флота», - сказал Путин.

Он отметил, что сегодняшнее поколение защитников Отечества преданно служит Родине и своему народу. Солдаты и офицеры достойно выполняют воинский долг, несут трудную службу.

«Сегодня хочу вновь поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложнейшей операции, в реальных боевых условиях доказал свое воинское мастерство, проявил героизм, стойкость, отвагу. Именно таким – мужественным воином, настоящим офицером – был и гвардии майор Роман Филипов», - добавил глава государства.

Он подчеркнул, что Филипов принял неравный бой с террористами. Не сдался, не отступил.

«И мы имеем полное право сравнить его с героями – защитниками Брестской крепости, защитниками Москвы, Сталинграда. Потому что вне зависимости отмисторического контекста, вне зависимости от времени, в котором мы живем, жизнь у человека – во всяком случае, земная – всего одна. Если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине», - отметил Путин.

Российский штурмовик Су-25 под управлением майора Романа Филипова был сбит террористами из ПЗРК при совершении облета зоны деэскалации «Идлиб» 3 февраля. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке.

Приземлившись после катапультирования в районе населенного пункта Телль-Дебес, Филипов вступил в неравный бой с боевиками, отстреливаясь из штатного пистолета. После окружения террористами тяжело раненный офицер подорвал себя гранатой. Последними словами военнослужащего были «Это вам за пацанов!».

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Ответным ударом со стороны российских ВС было ликвидировано свыше 30 боевиков. Майор Роман Филипов посмертно удостоен звания Героя России.