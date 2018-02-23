РИАМО - 23 фев. Полиция разыскивает неизвестных, которые напали на мужчину в 4-й Вешняковском проезде на юго-востоке Москвы и похитили у него два мобильных телефона и деньги, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он пояснил, что поздно вечером 21 февраля на службу «02» от неработающего москвича 1989 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: 4-й Вешняковский проезд, дом 6.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 21 февраля в 22:00 по указанному адресу двое неизвестных, угрожая заявителю предметом, похожим на пистолет, нанесли ему удар по голове железной палкой, открыто похитили два сотовых телефона, деньги и скрылись», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавший обращался медучреждение за оказанием помощи.

«Следователем следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», - добавил представитель пресс-службы.