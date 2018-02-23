РИАМО - 23 фев. Более 9 гектаров земли в городском округе Истра передадут крестьянско-фермерскому хозяйству «По-рижский фермер», в деревне Аносино появится небольшая козья ферма, основной деятельностью которой станет производство козьего молока и разведение мелкого рогатого скота, сообщил РИАМО министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

«На 9 гектарах земли инвестор планирует построить козоферму и уже к концу 2018 года ввести ее в эксплуатацию, обеспечив необходимым оборудованием и помещениями для хранения кормов. На ферме будут размещены 50 коз, которые смогут давать в сутки 150 литров молока», - сказал Аверкиев.

Он уточнил, что польза от строительства фермы очевидна.

«Козье молоко считается наиболее полезным и безаллергенным, оно сможет помочь детям не только Истры, но и ее соседей», - добавил министр.

По словам Аверкиева, предоставление земли под проекты – один из способов привлечения инвесторов в область, выгодное для бизнеса и области сотрудничество. Предоставление земель в аренду позволяет представителям бизнеса экономить бюджет, а также обеспечить бизнес-проекту потребителей товаров из числа жителей округа или муниципалитета. Область с приходом инвестора приобретает качественные продукты или услуги, благоприятное экономическое развитие района и рабочие места.

Минмособлимущество продолжит формировать предложения для инвесторов в виде земельных участков, заключил министр.