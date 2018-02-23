РИАМО - 23 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в составе делегации, которую возглавил президент Российской Федерации Владимир Путин, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В торжественной церемонии, посвященной Дню защитника Отечества, приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, лидеры парламентских фракций, военачальники и ветераны.

«Также в праздничный день состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата делегации Московской области. В мероприятии участвовали члены правительства Московской области, депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы муниципальных образований региона, представители Московского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники кадетских корпусов, руководители поисковых объединений Подмосковья», - говорится в сообщении.

Присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания. После исполнения гимна Российской Федерации церемония завершилась торжественным маршем Роты почетного караула и военного оркестра.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.