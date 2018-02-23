РИАМО - 23 фев. Уголовное дело возбудили в Москве по факту разбойного нападения мужчины на жену и ее сына, мужчина требовал денег, угрожая семье японским мечом, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он подчеркнул, что вечером 21 февраля в ОМВД от неработающей москвички 1980 года рождения поступило сообщение о том, что муж угрожает ей оружием.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире по указанному адресу задержан неработающий мужчина 1978 года рождения, который изобличен в том, что, угрожая предметом, похожим на меч, женщине и ее сыну 2004 года рождения, потребовал передать ему денежные средства», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, из квартиры изъят японский меч – катана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».