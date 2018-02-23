РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В подмосковном Королеве прошел лыжный забег, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Марии Початовой, в нем приняли участие около 70 человек, победителям вручили кубки и медали, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель комитета по физической культуре и спорту городской администрации.

Спортивно-массовое мероприятие «Королевская лыжня», посвященное памяти заслуженного мастера спорта СССР Марии Початовой, прошло в Королеве в субботу. Лыжная трасса была проложена в лесопарковой зоне Акуловского водоканала между улицей Пионерской и проспектом Королева.

«В забеге приняли участие около 70 человек, мужчин, женщин и школьников. Участники прошли трассу в 3 и 5 километров в зависимости от возраста. Каждые сегодня мог сдать также и нормы ГТО по бегу на лыжах», - сказал собеседник.

Победители и призеры лыжного забега получили кубки, медали и грамоты.

Мария Початова – одна из самых титулованных лыжниц страны 1930-1940 годов, мастер спорта по лыжам и велосипеду. В 1938 году она впервые стала чемпионкой СССР по лыжам, впоследствии она повторила это достижение еще восемь раз, за что в 1943 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта. Много лет Початова работала директором местной детской спортивной школы, с 1962 по 1972 годы она была тренером по лыжам в спортклубе «Вымпел».