РИАМО - 23 фев. Пожар произошел в частном доме в деревне Вербилки Талдомского района Подмосковья, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в 05:56 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Талдомский район, деревня Вербилки, улица Лесная.

«В 11:28 - ликвидация. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в частном доме привлекли восемь человек и две единицы техники.