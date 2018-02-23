РИАМО - 23 фев. У Кремлевской стены в столице президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщается на сайте главы государства.

«В День защитника Отечества Владимир Путин почтил память погибших за Родину, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», - говорится в сообщении.

Цветы к Вечному огню возложили также представители ветеранских организаций, председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр обороны Сергей Шойгу, другие государственные и политические деятели.

Церемония у стен Кремля завершилась торжественным маршем Роты почетного караула и военного оркестра.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.