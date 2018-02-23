РИАМО - 23 фев. Сотрудники полиции разыскивают очевидцев возможного конфликта на Люблинской улице в Москве, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного главка МВД РФ.

Ранее СМИ сообщили, что по данному адресу неизвестный преступник якобы выстрелил в мужчину и скрылся с места преступления.

«Около 14:00 поступило сообщение об инциденте на Люблинской улице, в районе дома 70. По прибытию полицейскими не было зафиксировано противоправных действий», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время заявлений о получении травм по данному адресу в полицию или телеграмм из медучреждений не поступало.

«Полиция устанавливает личность сообщившего об инциденте, а также проводятся необходимые мероприятия по поиску очевидцев возможного конфликта», - заключил сотрудник пресс-службы.