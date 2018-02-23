РИАМО - 23 фев. Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на молодого человека на улице Маршала Бирюзова на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он пояснил, что 22 февраля на службу «02» от неработающего гражданина 1997 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: улица Народного Ополчения, дом 46, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 февраля в 19:25 по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 2, неизвестный, угрожая заявителю предметом, похожим на нож, открыто похитил у него сотовый телефон, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 53 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», заключил сотрудник пресс-службы.