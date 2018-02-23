РИАМО – 23 фев. В Москве неизвестные похитили мужчину, чтобы завладеть его кодом от счета с криптовалютой, пострадавшего душили пакетом и изуродовали ножом лицо, сообщает в пятницу РЕН ТВ.

«Пострадавшему надели на голову пакет и затащили в машину. После этого мужчину увезли в Московскую область, избили, изрезали лицо ножом и забрали крупную сумму денег и код, с помощью которого похитили криптовалюту с его счета. После этого мужчину вывезли в Москву и выбросили из машины», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 22 февраля. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

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