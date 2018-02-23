РИАМО - 23 фев. Сотрудники полиции раскрыли крупную кражу медицинских препаратов на сумму более 19 миллионов рублей, задержаны жители Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

В дежурную часть МУ МВД России «Одинцовское» поступило сообщение от представителя одной из коммерческих организаций о том, что в ходе инвентаризации на складе фирмы выявлена недостача 82 упаковок медицинских препаратов для лечения онкологических заболеваний. Сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержаны работники склада – 29-летний житель Москвы и 36-летняя жительница Наро-Фоминского городского округа. У них изъято 1,5 миллиона рублей от реализации похищенной продукции», - сказала представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - заключается в материале.