РИАМО – 23 фев. Новые критерии отнесения гражданин к числу обманутых дольщиков вступили в России в действие с пятницы, сообщает «Российская газета».

«Они (правила – ред.) утверждены приказом Минстроя России от 24 января 2018 года №37/пр. Документом расширен круг лиц, которые могут претендовать на этот статус», - говорится в сообщении.

Теперь статус обманутых дольщиков могут получить люди, в отношении которых имели место двойные продажи. Раньше дома, в которых квартиры продавались несколько раз, не могли быть признаны проблемными.

«Приказ сокращает срок, который необходим, чтобы объект был признан проблемным. Раньше инициировать включение данных о покупателе квартиры в реестр обманутых дольщиков можно было только спустя девять месяцев с момента, как застройщик перестал исполнять свои обязательства по договору. Теперь для этого достаточно шести месяцев», - подчеркивается в материале.

Кроме того, объект теперь относится к проблемным, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве. При этом нарушение застройщиком проектной документации больше не является препятствием для этого.

«Покупатель теперь должен представить копию судебного акта о включении его в реестр требований кредиторов о передаче жилых помещений для включения в реестр обманутых дольщиков. А вот покупатели нежилых помещений, в том числе апартаментов, по новым правилам теряют право воспользоваться господдержкой», - подчеркивается в сообщении.