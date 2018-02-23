РИАМО - 23 фев. Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает РИА Новости.

«Сегодня делегация OAR получила официальное уведомление о том, что допинг-проба члена команды «Олимпийские спортсмены из России» Надежды Сергеевой, выступавшей в соревнованиях по бобслею, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту», - говорится в заявлении делегации «Олимпийских спортсменов из России» (OAR).

Ранее Федерация бобслея России заявила, что проба Сергеевой, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12 место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».