РИАМО – 23 фев. Российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, готова нести флаг страны на церемонии закрытия Олимпийских игр, сообщает Газета.ru.

«Если России вернут флаг, готова стать знаменосцем», — сказала олимпийская чемпионка.

Ранее фигуристки Загитова и Евгения Медведева завоевали золотую и серебряную медали на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд. Россиянка Мария Сотскова стала восьмой.

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».