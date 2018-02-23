РИАМО - 23 фев. Полиция устанавливает обстоятельства, при которых мужчина получил ножевое ранение в подъезде одного из жилых домов в подмосковном Видном, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать второго февраля из подъезда дома на проспекте Ленинского Комсомола в Видном бригадой скорой помощи с ножевым ранением доставлен и госпитализирован в ГБУЗ МО «Видновская РКБ» гражданин 1977 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.