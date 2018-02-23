РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске изменилось расписание автобусного маршрута №51 «Станция «Подольск» - станция «Львовская», сообщается в группе «Автоколонна №1788 города Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«В расписание автобусного маршрута №51 «Станция «Подольск» - станция «Львовская» внесены изменения. Новое время отправления от станции «Подольск»: 05:58*, 07:35*, 08:03, 11:30, 12:00, 13:08, 13:52, 14:46, 15:50, 16:28, 17:35, 18:30, 19:32 (будни). Автобусные рейсы со значком * идут через Южный поселок», - говорится в сообщении.

Также изменилось время отправления от станции «Львовская», теперь рейсы идут в 06:45*, 07:05, 08:30*, 08:52, 12:20, 12:45, 13:56, 14:37, 15:35, 16:35, 17:20, 18:20, 19:15, 20:16 (будни). Рейсы со значком * идут через Южный поселок.