РИАМО - 23 фев. В Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности погоды на 24 февраля из-за сильных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это четвертый из пяти уровней опасности, он обозначает опасную погоду и вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень опасности из-за сильных морозов объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Московском регионе 24 февраля температура ночью опустится до минус 20-18 градусов, днем будет минус 12-10 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

ГУ МЧС РФ по Московской области предупредило жителей региона, что в ночь на 24 февраля ожидает понижении температуры до минус 32 градусов и гололедица.