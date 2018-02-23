Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи обсуждали ролик, который рассказывает о последствиях игнорирования президентских выборов, сумки в виде голов у Gucci, неудачный хайп главы Минздрава Чувашии и мемы на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

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Акция для «служивших и сидевших»

Пользователей социальной сети «ВКонтакте» возмутила акция к 23 февраля от «Мясной лавки» в Кургане. На странице магазина «Вконтакте» была объявлена акция «Служивший сиделец»: 23% скидки на все виды шашлыка только 23 февраля для тех, кто «служил или сидел». Позже магазин уточнил, что имел в виду всех мужчин, а это была просто шутка.

Мария Генералова

Всмысле, если ты сидел значит ты мужик??? Идиоты!!!

Мирослав Ткачук

Не служил – не мужик, не сидел – не мужик, не мужчина – не мужик

Денис Кораблёв

Там наверное хозяин - чудом сохранивший жизнь и имущество бык из 90-х, этакий пелевинский Вовчик Малой. Он наверное даже не понимает что тут не так

Александр Александров

Если придти с другом, один служил - другой сидел?

Скидка будет 46% ?

Павел Варламов

Граждане, запомните этот бренд, а главное этих коммерсантов и накажем их рублем. Объявим им свою акцию: "Не покупаем у подонков"!!! Лично я никогда к вам не зайду и ничего у вас не куплю!!!

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Человеческие головы на показе Gucci

Показ Gucci на Неделе моды в Милане поразил всех провокационным аксессуаром – сумкой в виде копии головы, что вызвало бурные обсуждения у интернет-пользователей.

Публикация от HARPER'S BAZAAR RUSSIA (@harpersbazaar_ru) Фев 21, 2018 в 9:18 PST

- mariya_mayster91 Куда мир катится **

- simonovets Их наверно кормят там чем то...

- rad_de Самое ужасное, что я видел за историю этой марки! Это детям нельзя показывать!!!!

lesya_handmade07 Да уж... В страшное время мы живем, люди!!! Если художники сейчас так видят, то это конец!

- chefalexmonaco Мир сошел с ума!!!!((((

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Флешмоб про спящих животных

Пользователи Twitter в Японии устроили флешмоб «безумные позы, в которых засыпают животные». Они стали выкладывать фотографии домашних животных, которые спят в разных позах. Кроме собак и кошек, многие делятся снимками попугаев и ежей.

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Ролики с рекламой выборов

Одной из самых обсуждаемых тем недели стали рекламные ролики в соцсетях, в которых разными способами призывают идти на выборы президента России 2018. В Youtube они набирают десятки тысяч просмотров и вызывают неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. В частности, самым обсуждаемым стал ролик, посвященный негативным переменам, которые произойдут, если не пойти на выборы.

Андрей Дибров

Ролик бомба )))

Лариса N

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь...

mimozachka

Суперррррррррр!!!! Смешно до слез, но и смысл присутствует!!!

Anatoly Net

Редкостный бред наркомана

Также появились ролики, в которых девушка отказывает парню, потому что он не голосовал.

Заявление чувашского Минздрава

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов вызвал волну критики после сомнительного заявления о том, что, если у женщин было семь половых партнеров, то это 100% бесплодие.

Kris Junior

Вот такие министры здравоохранения, а представьте, какие министры экономики...

kgb2hell

Семь раз проверил календарь - нет, сегодня не первое апреля... Хотя очень надеялся, что на седьмой раз... :-)))))))))))

madmaximka

это печальный персонаж.

Раскритиковала позицию министра и Ксения Собчак:

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Фев 21, 2018 в 9:17 PST

В защиту Викторова высказался только первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко, отметив при этом, что не понимает, откуда министр взял эту цифру.

Мемы по мотивам фильма «Три билборда»

Один из главных фаворитов премии «Оскар» 2018 – фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – стал мемом в рунете. По сюжету картины, главная героиня привлекает внимание полиции и общественности к жестокому убийству своей дочери тремя билбордами, на которых заявляет о бездействии шерифа. Несмотря на совсем не веселую историю, пользователи рунета стали использовать этот шаблон для мемов.

Олег-где-макет

Создал аккаунт – А подписчиков нет – как же так?

"Три Биллборда на границе"

2018

Классный фильм 8/10 pic.twitter.com/NutyHz8pxv — кто такой Герман (@whoisShuyskiy) 12 февраля 2018 г.

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