Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи обсуждали ролик, который рассказывает о последствиях игнорирования президентских выборов, сумки в виде голов у Gucci, неудачный хайп главы Минздрава Чувашии и мемы на фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
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Акция для «служивших и сидевших»
Пользователей социальной сети «ВКонтакте» возмутила акция к 23 февраля от «Мясной лавки» в Кургане. На странице магазина «Вконтакте» была объявлена акция «Служивший сиделец»: 23% скидки на все виды шашлыка только 23 февраля для тех, кто «служил или сидел». Позже магазин уточнил, что имел в виду всех мужчин, а это была просто шутка.
Мария Генералова
Всмысле, если ты сидел значит ты мужик??? Идиоты!!!
Мирослав Ткачук
Не служил – не мужик, не сидел – не мужик, не мужчина – не мужик
Денис Кораблёв
Там наверное хозяин - чудом сохранивший жизнь и имущество бык из 90-х, этакий пелевинский Вовчик Малой. Он наверное даже не понимает что тут не так
Александр Александров
Если придти с другом, один служил - другой сидел?
Скидка будет 46% ?
Павел Варламов
Граждане, запомните этот бренд, а главное этих коммерсантов и накажем их рублем. Объявим им свою акцию: "Не покупаем у подонков"!!! Лично я никогда к вам не зайду и ничего у вас не куплю!!!
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Человеческие головы на показе Gucci
Показ Gucci на Неделе моды в Милане поразил всех провокационным аксессуаром – сумкой в виде копии головы, что вызвало бурные обсуждения у интернет-пользователей.
- mariya_mayster91 Куда мир катится **
- simonovets Их наверно кормят там чем то...
- rad_de Самое ужасное, что я видел за историю этой марки! Это детям нельзя показывать!!!!
lesya_handmade07 Да уж... В страшное время мы живем, люди!!! Если художники сейчас так видят, то это конец!
- chefalexmonaco Мир сошел с ума!!!!((((
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Флешмоб про спящих животных
Пользователи Twitter в Японии устроили флешмоб «безумные позы, в которых засыпают животные». Они стали выкладывать фотографии домашних животных, которые спят в разных позах. Кроме собак и кошек, многие делятся снимками попугаев и ежей.
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ゆりあんぬたそ (@TORCHIChamo) 10 февраля 2018 г.
五度見くらいした pic.twitter.com/Ti58FwcWPU
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— よりお (@yorika720) 10 февраля 2018 г.
寝顔です pic.twitter.com/s5eVWNTuHU
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— うどん (@udonko2015) 9 февраля 2018 г.
これだ pic.twitter.com/iSciyPzL7e
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— 空峯 沙唯 (@xi193) 10 февраля 2018 г.
ウロコは総じて心臓に悪い pic.twitter.com/mHN3TRFEVO
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Ролики с рекламой выборов
Одной из самых обсуждаемых тем недели стали рекламные ролики в соцсетях, в которых разными способами призывают идти на выборы президента России 2018. В Youtube они набирают десятки тысяч просмотров и вызывают неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. В частности, самым обсуждаемым стал ролик, посвященный негативным переменам, которые произойдут, если не пойти на выборы.
Андрей Дибров
Ролик бомба )))
Лариса N
Голосуй, не голосуй, всё равно получишь...
mimozachka
Суперррррррррр!!!! Смешно до слез, но и смысл присутствует!!!
Anatoly Net
Редкостный бред наркомана
Также появились ролики, в которых девушка отказывает парню, потому что он не голосовал.
Заявление чувашского Минздрава
Министр здравоохранения Чувашии Владимир Викторов вызвал волну критики после сомнительного заявления о том, что, если у женщин было семь половых партнеров, то это 100% бесплодие.
Kris Junior
Вот такие министры здравоохранения, а представьте, какие министры экономики...
kgb2hell
Семь раз проверил календарь - нет, сегодня не первое апреля... Хотя очень надеялся, что на седьмой раз... :-)))))))))))
madmaximka
это печальный персонаж.
Раскритиковала позицию министра и Ксения Собчак:
В защиту Викторова высказался только первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко, отметив при этом, что не понимает, откуда министр взял эту цифру.
Мемы по мотивам фильма «Три билборда»
Один из главных фаворитов премии «Оскар» 2018 – фильм Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» – стал мемом в рунете. По сюжету картины, главная героиня привлекает внимание полиции и общественности к жестокому убийству своей дочери тремя билбордами, на которых заявляет о бездействии шерифа. Несмотря на совсем не веселую историю, пользователи рунета стали использовать этот шаблон для мемов.
21 февраля 2018 г.
21 февраля 2018 г.
21 февраля 2018 г.
Олег-где-макет
Создал аккаунт – А подписчиков нет – как же так?
"Три Биллборда на границе"— кто такой Герман (@whoisShuyskiy) 12 февраля 2018 г.
2018
Классный фильм 8/10 pic.twitter.com/NutyHz8pxv
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