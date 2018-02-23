РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. Ученица нашла стекло во втором блюде во время обеда в школе №34 в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель произошедшего.

«В четверг мы обедали в школе №34 на улице Генерала Стрельбицкого на перемене перед шестым уроком, между 11:35 и 12:10, и во втором блюде на обеде, в картошке с салатом и котлетой, моя соседка за столом нашла довольно крупное стекло», - сказал собеседник.

По его словам, сначала они испугались показывать стекло поварам, но затем рассказали об этом классной руководительнице, та обещала принять меры.