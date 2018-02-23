РИАМО - 23 фев. Дворы по двум адресам благоустроят в Головинском районе столицы, в них отремонтируют асфальтобетонное покрытие, заменят дорожный бортовой камень, приведут в порядок тротуары, сообщается на сайте управы района.

«За счет средств, выделенных на социально-экономическое развитие Головинского района, приведут в порядок дворовую территорию по двум адресам. Работы будут проводиться по адресу: улица Флотская, дом 4, 6/21; Конаковский проезд, дом 19», - говорится в сообщении.

В ходе благоустройства во дворах отремонтируют асфальтобетонное покрытие, заменят дорожный бортовой камень, приведут в порядок тротуары, устроят пешеходные дорожки, обустроят газон.

Также выполнят работы по замене ограждений на детской площадке, ремонту резиновых покрытий, реконструкции контейнерной площадки.