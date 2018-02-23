РИАМО – 23 фев. В столице в Доме Пашкова в День защитника Отечества в третий раз пройдет московский кадетский бал, который был учрежден благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства народной артистки РФ Илзе Лиепа, сообщает ТАСС.

«Участники вечера - кадеты и воспитанницы хореографических школ Илзе Лиепа - на практике постигнут церемониальную культуру, бальный этикет и традиционную последовательность танцев», - говорится в сообщении.

Программа кадетского бала включается в себя полонез, вальс, польку и кадриль, котильон и мазурку.

Дресс-код кадетского бала - вечерние платья для девушек, кавалеры могут быть одеты в парадную военную форму с орденскими колодками, смокинг или темный костюм. Для барышень и кадетов обязательны перчатки.

«Первый московский кадетский бал» - историко-образовательный проект, ориентированный на воспитание патриотизма подрастающего поколения, интереса к героическому прошлому страны. Каждый сезон бала посвящен одной из важных страниц русской истории или выдающемуся государственному деятелю. Герой этого сезона - последний российский император Николай II.

«Наш долг сегодня - восстановить историческую справедливость, помнить и говорить правду о несправедливо оболганном и подвергшемся беспощадной критике после переворота 1917 года императоре Николае II и его правлении», - отметили организаторы проекта.