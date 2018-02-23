РИАМО - 23 фев. Один человек пострадал в результате столкновения автомобилей Renault и Lexus в столичном районе Раменки, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 12:11 поступило сообщение о столкновении автомобилей Renault и Lexus в районе дома №6 на Мичуринском проспекте, Renault опрокинулся. По предварительным данным, пострадал один человек в перевернувшейся машине», - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.