РИАМО - 23 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая подозревается в нанесении ножевого ранения мужчине в ходе пьяной ссоры, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 22 февраля из квартиры дома на Первомайской улице в Электростали с ножевым ранением бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» госпитализирован гражданин 1977 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в УМВД хозяйка квартиры 1969 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил представитель пресс-службы.