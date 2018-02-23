РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 фев. В подмосковном Подольске водитель иномарки не справился с управлением и врезался в маршрутное такси №27, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу возле остановки «Магазин «Маяк» на Ленинградской улице, возле дома №6, в правом ряду водитель иномарки не справился с управлением и врезался в маршрутное такси №27 (станция «Подольск» - улица Генерала Смирнова) перевозчика ООО «Скиф-Транс». Никто не пострадал, образовалась пробка», - сказал свидетель.

По его словам, водитель иномарки и маршрутного такси остановились для того, чтобы оформить ДТП.