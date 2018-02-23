РИАМО - 23 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник олицетворяет силу духа и величие подвига русского многонационального народа.

«Сегодня в нашей стране отмечается День защитника Отечества. Эта дата олицетворяет патриотизм, силу духа и величие подвига нашего многонационального народа. Поздравляю всех, кто участвовал в военных действиях, кто исправно несет свою службу сейчас, тех, кто только готовится выполнить свой воинский долг в будущем», - написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, он уточнил, что в этот день особые слова и самые сердечные поздравления получают ветераны.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на благо России и родного Подмосковья», - подчеркнул Брынцалов.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым Государственной Думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.