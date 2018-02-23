РИАМО - 23 фев. Российские хоккеисты победили сборную Чехии со счетом 3:0 в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и вышли в финал, сообщает ТАСС.

«Заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (28-я минута), Владислав Гавриков (29) и Илья Ковальчук (60)», - говорится в сообщении.

В финале россияне сыграют с победителем полуфинала между командами Германии и Канады. Он состоится позднее в пятницу. Финал запланирован на 24 февраля.

Победа в Пхенчхане стала пятой для сборной России над чехами в рамках Олимпиады. Российские хоккеисты в седьмой раз играли против сборной Чехии на Олимпийских играх, уступив лишь дважды - в 1998 году сборная России проиграла в финале (0:1), в 2006 году - в матче за третье место (0:3).

Зимние Олимпийские игры 2018 года стартовали 9 февраля и будут проходить в южнокорейском городе Пхенчхан до 25 февраля.

Международный олимпийский комитет 5 декабря 2017 года отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Согласно решению МОК, спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, могут соревноваться под нейтральным флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».