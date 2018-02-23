РИАМО - 23 фев. В выставочном зале столичной библиотеки имени Тургенева до 6 марта проходит выставка живописи академика Мондиаль Арт академии, члена корреспондента Международной академии культуры и искусства, художника Андрея Лысенко.

С 21 февраля по 6 марта в уютном выставочном зале возрожденной библиотеки имени Ивана Тургенева, проходит выставка живописи Лысенко. В экспозиции выставки «Мои миры» представлено десять живописных работ автора, относящихся к разным периодам его художественной эволюции.

Это исторические и жанровые картины. Также пейзажные и натюрмортные композиции современного направления, в них автор идет на эксперимент, ищет новые пути и ходы развития своего искусства.

Во время проведения выставки Лысенко планирует провести лекцию-круглый стол о насущных темах искусства и, по возможности, демонстрационный мастер-класс по масляной живописи.

Выставка открыта в часы работы библиотеки (Бобров переулок, 6, строение 1,2). Вход свободный.

Андрей Лысенко является художником из династии художников в третьем поколении. С раннего детства он жил и творчески развивался в среде художников Верхней Масловки, закончил МАХЛ (МСХШ), Суриковский художественный институт. После он совершил путешествия по разным странам мира, создал много разнообразных серий картин, участвовал в российских и зарубежных выставках, также самостоятельно организовывал групповые художественные выставки и проекты.