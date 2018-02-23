РИАМО - 23 фев. В Московской области зарегистрировано 12 возгораний за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 100 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в пятницу.

«Количество пожаров - 12. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 105 человек и 30 единиц техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены десять человек. Происшествий на водных бассейнах и объектах ЖКХ не зарегистрировано.