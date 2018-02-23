РИАМО - 23 фев. Облачная погода без существенных осадков ожидается на территории Москвы и Подмосковья в пятницу, температура воздуха днем может опуститься до минус 13 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня ночью температура воздуха в отдельных районах Москвы понизилась до минус 21 градуса, а в Подмосковье - до минус 24 градусов, и это еще не минимальные значения, которые могут быть зафиксированы. Московский регион сегодня останется под опекой антициклонального образования, препятствующего формированию облаков с осадками и способствующего ночному и утреннему выхолаживанию воздуха», - говорится в сообщении.

Ветер будет северо-западный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, существенно не изменится. Относительная влажность воздуха - около 70-75%.

«Днем в Москве и области переменная облачность без существенных осадков. Максимальная температура в городе - от минус 9 до минус 11 градусов, по области - от минус 8 до минус 13 градусов, вечером похолодает», - добавляется на сайте.