РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 фев. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» застройщику в городском округе Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на четыре многоквартирных дома (6-й пусковой комплекс), расположенных вблизи поселка Нахабино городского округа Красногорск», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев.

Уточняется, что девелопер ООО «Гранель Строй» теперь сможет открыть продажи на жилые корпуса №6.1, 6.2, 6.3, 6.4, которые возводятся в рамках проекта ЖК «Малина».

«При выдаче заключения о соответствии Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротстве, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее», – отмечается в материале.

Согласно 214-ФЗ, с 1 января 2017 года застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить заключение о соответствии требованиям, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия.