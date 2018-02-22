РИАМО - 22 фев. Более 60 показателей, в том числе в сфере благоустройства, строительства и бизнеса, улучшили в подмосковных Химках за 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава городского округа Дмитрий Волошин выступил с отчетным докладом о проделанной работе за 2017 год. На встречу с руководителем муниципалитета пришли представители общественности, бизнеса, промышленного кластера и социальной сферы - всего порядка 600 человек. На встрече также присутствовал зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

«В своем выступлении Дмитрий Волошин отметил достижения по итогам реализации проектов. Ключевыми темами стали благоустройство, строительство социальных объектов, увеличение парковочных мест, безопасность, развитие бизнеса и инвестиционные проекты, все то, что волнует жителей Химок. Во время выступления руководитель муниципалитета отметил, что по итогам 2017 года было улучшено более 60 показателей по сравнению с 2016 годом», - говорится в сообщении.

По словам Волошина, таких высоких результатов удалось достичь благодаря слаженной командной работе.

«Я хочу поблагодарить жителей округа за их неравнодушное отношение, за активное участие в жизни округа, за то, что они своими рекомендациями помогают нашей работе. Мы встретились для того, чтобы не только подвести итоги года, но и обозначить ключевые проекты и направления, по которым мы продолжим свою работу. Мы должны системно повышать качество жизни населения», - считает глава муниципалитета.

В прошлом году в Химках было комплексно благоустроено девять новых зон отдыха. Проект по их созданию носит название «Именные скверы» и будет продолжен в текущем году. Все объекты уже стали яркой частью ландшафта Химок и имеют уникальные отличительные особенности — освещение, зарядки для гаджетов, шахматные столы и многое другое. Проекты были реализованы за счет средств инвесторов.

В рамках решения вопросов в сфере ЖКХ в Химках применяется исключительно комплексный подход. По итогам прошлого года было отремонтировано на 12% больше подъездов, чем в предыдущем.