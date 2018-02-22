РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Житель Подольска пожаловался на отдаленное расположение филиала городской детской поликлиники №1, однако главврач учреждения заверила, что 2018 году состоится открытие восстановительного отделения поблизости, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Мужчина рассказал, что его малолетняя дочь проходит реабилитацию после перелома позвоночника. Семья проживает на улице Парковой, а филиал поликлиники №1, к которой приписан ребенок и где можно проходить физиотерапию, находится на улице Плещеевская на другом конце города. Дорога до медучреждения отнимает время. К тому же, тряска и длительные переезды не рекомендованы девочке. ГБУЗ МО «Подольская городская детская поликлиника №1» рассмотрела обращение на портале «Добродел».

«Все детские поликлиники Подольска расположены в приспособленных помещениях, имеют несколько филиалов. Отделение восстановительного лечения Подольской городской детской поликлиники №1 находится на улице Плещеевская, 33А. К сожалению, это вынужденное размещение. В 2018 году планируется открытие нового здания поликлиники на улице Ульяновых, 31, где будет размещено новое оснащенное отделение восстановительного лечения», – сказал главный врач Подольской городской детской поликлиники №1 Наталья Мотылева.

По ее словам, вспомогательные отделения поликлиник, в том числе и учреждения восстановительного лечения, обслуживают только прикрепленное детское население.