РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 фев. Сборные команды администрации, силовиков и предпринимателей Балашихи сыграли в мини-футбол на турнире, приуроченном ко Дню защитника Отечества, сообщил в четверг начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Андрей Никитин.

«Команды, составленные из сотрудников администрации, силовых структур – МЧС, полиции, военнослужащих и предприятий Балашихи приняли участие в турнире по мини-футболу, приуроченному ко Дню защитника Отечества. В этом году мы впервые решили провести такие соревнования. Идею поддержал глава Балашихи Сергей Юров», – сказал Никитин.

Он добавил, что первое место в турнире заняла команда коммерческой организации «Технопул-Р». На втором месте оказались сотрудники межмуниципального управления МВД России «Балашихинское». Третьей стала команда Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Росгвардии.

По словам Никитина, турнир планируется сделать ежегодным и увеличить количество команд-участниц.

По данным Балашихинского информагентства, состязания прошли на базе крытого футбольного манежа стадиона «Метеор». В соревнованиях приняли участие 12 команд. В состав каждой команды вошло шесть игроков.