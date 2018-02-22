РИАМО - 22 фев. Главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков поздравил жителей Подмосковья с Днем защитника Отечества, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По его словам, этот праздник – символ самоотверженного служения Родине, доблести, отваги и верности присяге наших воинов. Он объединяет всех, кто свой ежедневный труд, энергию, силы и знания направляет на развитие и процветание родной земли.

«Хочу отдельно поздравить и своих коллег – государственных жилищных инспекторов Московской области, многие их из которых имеют за плечами большой опыт службы в рядах Вооруженных сил нашей Родины!» - сказал Соков.

По его словам, ежегодно 23 февраля поздравления звучат в адрес всех мужчин – ответственных, сильных, деятельных, которые заботятся о близких, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей страны. Но особое внимание в этот день – ветеранам Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов, военнослужащим запаса и личному составу Вооруженных сил Российской Федерации.

«Уважаемые жители Подмосковья, коллеги, друзья! Примите самые искренние поздравления и мои пожелания здоровья и счастья, добра и мирного неба над головой, благополучия и удачи во всех начинаниях!» - добавил руководитель ведомства.