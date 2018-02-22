РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 фев. В четверг Московский окружной военный суд приговорил шестерых граждан Таджикистана, которые планировали совершить теракт в подмосковных Люберцах, более чем к 12 годам колонии строго режима, сообщила «РИАМО в Люберцах» пресс-секретарь суда.

Ранее гособвинение просило признать шестерых граждан Таджикистана виновными в попытке взрыва маршрутного такси в Люберцах в 2016 году. Они оставили в маршрутном такси ведро со взрывчаткой, в качестве пускового механизма выступал телефон. Взрыва удалось избежать благодаря бдительности пассажиров маршрутки.

«Всех шестерых граждан Таджикистана суд признал виновными. Их приговорили к наказанию от 12 до 18 лет в колонии. Адвокаты заявили, что будут опротестовывать приговор», – сказала пресс-секретарь.

Четверо подсудимых признали свою вину в подготовке теракта полностью, двое – частично. Данные граждане Таджикистана придерживались радикального ислама и решили примкнуть к одной из террористических группировок, запрещенных в России.