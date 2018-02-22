РИАМО - 22 фев. Члены общественной палаты Рузского городского округа в Подмосковье примут участие в выборах президента России 18 марта в качестве наблюдателей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для нас важно, чтобы выборы 18 марта прошли на высоком уровне, максимально прозрачно. Члены общественной палаты приняли решение участвовать в выборах в качестве наблюдателей, и я приветствую данное решение, поскольку чем больше наблюдателей будут работать на избирательных участках, тем лучше», - сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Он напомнил, что выборы в Рузском городском округе пройдут на 38 избирательных участках.

Выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования.