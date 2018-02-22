РИАМО - 22 фев. Гости «Аптекарского огорода» в Москве смогут принять участие в мастер-классе «Домашний сад из суккулентов», который пройдет 3 марта в рамках выставки тюльпанов, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Третьего марта в рамках крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» и выставки тюльпанов «Репетиция весны» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет уникальный мастер-класс «Домашний сад из суккулентов», - говорится в сообщении.

Участники узнают, как создать красивую и необычную композицию с живыми растениями пустынь для дома, а главное — получат базовые знания о суккулентах и условиях их содержания в домашних условиях.

Флорариум с несколькими видами эффектных суккулентов станет прекрасным подарком родным, близким, коллегам. Композиция потребует минимального ухода и будет радовать круглый год. Ценная информация о растениях, грунтах, правилах посадки, полива, освещения и долговечности композиции необходима для того, чтобы зеленым питомцам было комфортно в доме.

Коллекция суккулентов «Аптекарского огорода» — одна из старейших и самых масштабных в России. В 2016 году в честь 310-летия «Аптекарского огорода» саду подарили 560 редчайших суккулентов, включая мексиканский баобаб и уникальную белоцветковую форму африканского пахиподиума.