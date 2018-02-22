РИАМО - 22 фев. В Москве продолжается программа «Объекты культурного наследия», по этой программе в 2018 году город выставит на специализированные аукционы пять объектов, один из них уже обрел хозяина, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

Москва продолжает реализовывать программу «Объекты культурного наследия», предлагающую предпринимателям на специализированных аукционах помещения и здания с возможностью аренды по цене 1 рубль за квадратный метр в год. Условия программы подразумевают сохранение исторического облика здания и соблюдение всех требований к реставрации объектов культурного наследия.

«Всего 2018 году запланировано выставить на торги пять таких объектов. Так, 21 февраля состоялся аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, XIX века – Главный дом», - отмечается в сообщении.

Программа «Объекты культурного наследия» привлекательна для потенциальных инвесторов возможностью перехода на ставку 1 рубль за квадратный метр в год после проведения мероприятий по восстановлению объекта культурного наследия и длительным сроком аренды, который составляет 49 лет. При этом важным условием для инвесторов является сохранение исторического облика зданий.

«С помощью льготной аренды город привлекает частные инвестиции в такое важное социальное направление, как восстановление объектов культурного наследия с сохранением их исторического облика. На данный момент у инвесторов в аренде находится 21 объект недвижимого имущества, девять из которых уже введены в эксплуатацию и переведены на ставку 1 рубль за квадратный метр площади в год», - сказал руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Подробная информация по объектам, выставляемым на аукцион, порядку участия и по условиям их использования размещается на сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Мэра Москвы – www.mos.ru, а также на Инвестиционном портале города Москвы – www.investmoscow.ru.