РИАМО - 22 фев. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в подмосковной Ивантеевке провели надзорные мероприятия по автодорогам областного подчинения с целью оценки их состояния и качества зимней уборки, ряд улиц очистили от снега, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«По результатам объезда устранены складированные снежные массы с обочин автодорог, удаляется обледенение на пешеходных переходах и рядом с остановочными площадками. Так, расчищаются обочины Студенческого проезда, улицы Хлебозаводская, Первомайская, Победы, Новоселки. Ликвидируется обледенение пешеходного перехода на перекрестке улицы Первомайской – Советского проспекта и там же перед автобусным павильоном, в районе дома 39 по Советскому проспекту», - сказала Витушева.

В отношении ГБУ МО «Мосавтодор» возбуждено несколько административных дел. Завершение очистки от снежных образований находится на контроле местного территориального отдела.