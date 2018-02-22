РИАМО - 22 фев. Порядка 1,5-2 тысяч рабочих мест планируют создать на высокотехнологичных предприятиях в новом индустриальном парке в подмосковном Пущине, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы думаем о развитии Пущина. 14 февраля я сказал, что мы начинаем амбициозный проект по созданию индустриального парка, биокластера на 60 гектарах, куда инвестируем порядка 1,5 миллиардов рублей, для того чтобы ведущие биотехнологические компании пришли в следующие два года. Наша задача создать порядка 1,5-2 тысяч рабочих мест на этих высокотехнологичных предприятиях», - сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Он отметил, что такие парки должны быть при каждом наукограде.

На начало 2018 года в Подмосковье работали 73 площадки с подготовленной инфраструктурой: три особые экономические зоны, 58 индустриальных парков и 12 технопарков.