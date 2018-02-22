РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил главу городского округа Красногорск Радия Хабирова решить проблему с перекрытием дороги в поселении Ильинское.

К Воробьеву обратились жители поселения Ильинское с жалобой на то, что у них на одной из дорог установили шлагбаум, который мешает проехать.

«Разберитесь с этой ситуацией, пожалуйста. Почему там (в селе Дмитровское, поселение Ильинское в Красногорске - ред.) вновь появился шлагбаум, который блокирует передвижение тех, кто там живет. Прошу вас доложите мне», - сказал Воробьев в ходе телефонного разговора в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Кроме того, губернатор сообщил, что подписал еще два документа по началу торгов по ремонту моста в Серпухове и строительстве моста в Щелкове. Такая работа будет проводиться, чтобы расшивать узкие места. Еще один мост строится в Дубне.