РИАМО - 22 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил подстанцию «Поварово» после реконструкции, запуск прошел в эфире телеканала «360° Подмосковье».

Реконструкцию подстанции «Поварово» провели ускоренными темпами для обеспечения электричеством резидентов индустриального парка «Есипово» и других потребителей Солнечногорского района. Там заменили два трансформатора и установили дополнительный трансформатор, уточнил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

«Хочу поблагодарить всех энергетиков, которые часто идут навстречу проектам, которые являются судьбоносными для Подмосковья. С большим удовольствием даем команду включить свет в парке «Есипово». Вперед!» - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти региона создают необходимую инфраструктуру для индустриальных парков.

«Очень надеюсь, что туда будут приходить новые резиденты. И мы будем радовать их полным соответствием всем международным стандартам», - заключил Воробьев.