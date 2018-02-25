РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Чемпионаты и первенства по танцевальному спорту пройдут в воскресенье во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

«Впервые в Люберцах 25 февраля во Дворце спорта «Триумф» по адресу: улица Смирновская, дом №4 пройдут чемпионаты и первенства городского округа по танцевальному спорту. Начало соревнований в 9:00», – говорится в сообщении.

Регистрация на соревнования начнется в 7:30, закончится в 8:30. Зрителей ждут командные выступления солистов и яркая шоу-программа. Участники будут соревноваться в мастерстве исполнения джайва, ча-ча-ча, вальса, польки и других танцев.

Чемпионаты и первенства пройдут среди юниоров, молодежи и взрослых. Вечернее гала-шоу начнется в 19:00.

Уточнить стоимость билетов и задать вопросы можно по телефону: 8(977)512-26-51.