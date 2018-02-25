РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Турнир по художественной гимнастике «Мой добрый папа», посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в воскресенье в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета городского округа.

«Федерация художественной гимнастики городского округа Люберцы проводит открытый турнир «Мой добрый папа», посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Соревнования пройдут 25 февраля по адресу: Октябрьский проспект, дом 349А», - говорится в сообщении.

Турнир начнется в 11:00. Задать вопросы и записаться для участия можно по телефону: 8(903)100-00-50.