РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 фев. Депутат Московской областной думы Сергей Керселян в понедельник проведет личный прием для жителей Королева.

В Мособлдуме Керселян является председателем комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

Двадцать шестого февраля в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» проводит прием депутат Московской областной думы Сергей Керселян.

Прием пройдет с 16:00 до 19:00 по адресу: улица Циолковского, дом №6/12. На мероприятие предусмотрена предварительная запись по телефону: 8(495)516-00-91.