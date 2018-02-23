РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 фев. В подмосковном Королеве в День защитника Отечества состоится спортивно-массовое мероприятие - лыжная гонка «Королевская лыжня-2018», сообщается в аккаунте комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Королева в Instagram.

«23 февраля пройдет спортивно-массовое мероприятие – «Королевская лыжня», посвященная памяти заслуженного мастера спорта СССР Марии Початовой. Место проведения: лесопарковая зона Акуловского водоканала между улицой Пионерской и проспектом Королева. Начало в 11:00», - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, желающие примут участие в забеге на двух дистанциях – 3 и 5 километров.

Мария Початова – одна из самых титулованных лыжниц страны 1930-1940 годов, мастер спорта по лыжам и велосипеду. В 1938 году она впервые стала чемпионкой СССР по лыжам, впоследствии она повторила это достижение еще восемь раз, за что в 1943 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта. Много лет Початова работала директором местной детской спортивной школы, с 1962 по 1972 годы она была тренером по лыжам в спортклубе «Вымпел».