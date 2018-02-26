РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Жители Подольска в понедельник смогут бесплатно посмотреть мультфильм «Зверополис» в доме культуры имени Карла Маркса, сообщается на сайте ДК.

«В доме культуры имени Карла Маркса в Подольске 26 февраля состоится показ мультфильма «Зверополис», который вышел в прокат в 2016 году. История будет рассказывать о маленькой зайчихе, которая устроилась на работу в полицию. Однако служба оказалась не такой простой, как ей казалось на первый взгляд. Ей предстоит раскрыть важное дело, от которого будет зависеть будущее всех жителей», – говорится в сообщении.

Показ мультфильма начнется в 18:00 и будет проходить по адресу: улица Большая Зеленовская, дом 50. Вход свободный.