РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 22 фев. Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко поздравил жителей городского округа с Днем защитника Отечества, об этом он написал в своем Instagram.

«Особые поздравления ветеранам Великой Отечественной и других войн, а также всем воинам армии и флота, кто стоял, стоит и будет стоять на страже рубежей нашей страны, кто в любую минуту готов оградить ее от любых посягательств. Это, по сути, для всех единственный и главный долг в жизни. С праздником вас, уважаемые защитники Отечества. Доброго вам здоровья, счастья и благополучия», – написал Панаморенко.

Он добавил, что этот праздник является одним из основополагающих для государства. По его словам, День защитника Отечества символизирует преемственность многих поколений российских воинов, явивших бесчисленные примеры мужества, героизма и самоотверженности на протяжении долгой истории России.